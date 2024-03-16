ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

يواصل برشلونة استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة ال 29 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.



ومن المتوقع أن يقود المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تشكيل البلوجرانا أمام الروخيبلانكوس، في المباراة التي يشهدها ملعب ميتروبوليتانو.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جول كوندي.

خط الوسط: أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يأتي في مقدمة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 72 نقطة، فيما يأتي جيرونا في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وبرشلونة في المركز الثالث ب 61 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد رابعًا ب 55 نقطة.



موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في العاشرة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب ميتروبوليتانو.

وتُذاع موقعة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث الليجا منذ عدة سنوات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

