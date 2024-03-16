النعماني يشارك رفقاء الخير إفطار رمضان بمستشفيات جامعة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في إفطار جماعي مع شباب مبادرة رفقاء الخير، وذلك بالخيمة الرمضانية بمستشفى سوهاج الجامعي، والتي أقامها أعضاء المبادرة من أجل توزيع الوجبات على المرضى والصائمين في أقسام المستشفي المختلفة.

وخلال الإفطار أعرب النعماني عن سعادته بمشاركة شباب المتطوعين الافطار، والذين يعملون بحب لتقديم أعمال الخير فى شهر رمضان المبارك، مشيداً بروح العطاء للشباب والذين حملوا على عاتقهم إعداد وتجهيز الوجبات علي أعلى مستوى من النظافة والجودة، وتوزيعها للصائمين بالمستشفي الجامعي.

وقال المهندس أحمد خالد مؤسس المبادرة، أن مبادرة رفقاء الخير انطلقت فكرتها بعمل خيمة رمضانية، يتم فيها تجهيز ١٠٠٠ وجبه لإطعام مرافقي المرضى والعمال، حيث تشمل الوجبات المقدمة أرز، وخضار، ولحمة، أو فراخ يومياً، مضيفاً انه يتم توزيعهم جميعاً من قبل المتطوعين من رفقاء الخير، قبل الإفطار بنصف ساعة ليتم توصيلها ساخنة.

وقدم شباب رفقاء الخير الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي دعمه المتواصل للمبادرة، مثمنين مشاركته الافطار والذي يبرهن علي مدي تقديره واعتزازه بما يقدمه رفقاء الخير من اعمال خيرية لخدمه المجتمع السوهاجي.