أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الفتح بالدوري السعودي

يقود المدافع المصري أحمد حجازي تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفتح، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

ويعتمد المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، على حجازي في قلب الدفاع في مباراة الفتح ويقود هجوم العميد المغربي عبد الرزاق حمد الله ومعه روماينهو وجوتا.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة، جمعها من 12 فوزًا و4 تعادلات وخسر في 7 مواجهات، في حين يتواجد فريق الفتح في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، حقق 8 انتصارات، وتلقى الهزيمة في مثلها، وتعادل في 7 مباريات.

تشكيل الاتحاد أمام الفتح في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي، لويز فيليبي، حسن قادش ومدالله العليان.

خط الوسط: أحمد الغامدي، نجولو كانتي وفيصل الغامدي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينهو وفيلبي جوتا.