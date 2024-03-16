الصيام التهديفي والغيابات المستمرة تطارد كريم بنزيما في 2024

يمر النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي بفترة صعبة على صعيد المستطيل الأخضر خلال العام الجاري 2024، وذلك بسبب الغيابات المتكررة والصيام التهديفي في مختلف المسابقات خلال الفترة الأخيرة.

ويغيب كريم بنزيما عن مباراة الاتحاد والفتح، بسبب معاناته من آلام في الظهر، بحسب ما أعلنه النادي في بيان رسمي، ليتواصل مسلسل غياباته عن نمور جدة في العام الحالي، وفي السطور التالية نستعرض غيابات ومعاناة بنزيما التهديفية في 2024 مع الاتحاد السعودي.

الصيام التهديفي والغيابات المستمرة..

يفتقد كريم بنزيما حاسة التهديفي منذ بدء العام الميلادي الجديد 2024 حيث لم يسجل النجم الفرنسي أي هدف مع اتحاد جدة في الدوري السعودي، حيث غاب عن مواجهتي الرياض والوحدة، كما غاب عن مواجهات الطائي، الهلال، والأخدود، بسبب عدم الجاهزية.

معاناة كريم بنزيما لم تتوقف عند الدوري السعودي بل امتدت إلى المعترك القاري وذلك بعدما غاب عن كلاسيكو الاتحاد والهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا والتي ودع نمور جدة المسابقة بالخسارة ذهابا وإيابا.

فقط يمتلك كريم بنزيما هدفًا عكسيًا في مرماه في 2024، عندما سجل بالخطأ في مرمى فريقه أمام نافباخور الأوزبكي إيابًا، إضافة إلى غيابه عن مباراة الذهاب.

معاناة بنزيما امتدت أيضا إلى كأس خادم الحرمين الشريفين حيث غاب عن مباراة الاتحاد والفيصلي في ربع النهائي، ليفقد الفريق الجدواي خدمات مهاجمه الفرنسي في أغلب المواجهة المصيرية والقوية في العام الحالي.

وكان اتحاد جدة قد لعب 10 مواجهات في عام 2024، بواقع 5 مباريات في الدوري السعودي، 4 في دوري أبطال آسيا، ومباراة واحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وغاب كريم بنزيما عن 7 منها، وشارك فقط في 3 مباريات أمام الرياض والوحدة ونافباخور، لكن دون أن يسجل أي هدف.

وكان أخر أهداف كريم بنزيما مع اتحاد جدة في الدوري السعودي أمام الخليج في الجولة الخامسة عشرة في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وبشكل عام كان هدفه الأخيرة مع فريقه عندما سجل هدفا أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية في منتصف ديسمبر الماضي.

ومنذ انضمام كريم بنزيما إلى صفوف اتحاد جدة شارك في 23 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 12 هدفًا وصنع 7، دون أن يسجل أي هدف في منافسات دوري أبطال آسيا، كما تمكن اللاعب من تسجيل 3 أهداف مع فريقه في منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.