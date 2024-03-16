السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس مستريح كروت الشحن في المنيا بتهمة النصب على المواطنين

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس مستريح كروت الشحن في المنيا وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح.

حبس مستريح كروت الشحن في المنيا للنصب على المواطنين 

 تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا؛ بتضررهم من صاحب محل لخدمات الاتصال – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبلغ مالى 1.8 مليون جنيه منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة كروت شحن الهواتف المحمولة نظير أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها. 

ضبط مستريح كروت الشحن

 وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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