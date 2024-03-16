جريزمان يقود تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة بالليجا

يواصل أتلتيكو مدريد استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.



ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 55 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثالث ب 61 نقطة.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة

ومن المتوقع أن يبدأ أتلتيكو مدريد مواجهة برشلونة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماريو هيرموسو - ستيفان سافيتش - أكسيل فيتسل - ناهويل مولينا.

خط الوسط: رودريجو دي بول - كوكي - ماركوس يورينتي - صامويل لينو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

تنطلق مواجهة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في العاشرة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب ميتروبوليتانو.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

تُنقل موقعة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث الليجا منذ عدة سنوات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.