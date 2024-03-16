السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار بنهاية التعاملات.. شهد سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، استقراراً، وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو،  47.80 للشراء و47.90 للبيع.
 

في هذا السياق ترصد"بوابة الوفد الإلكترونية"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار:
 

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سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 47.76 للشراء و47.90 للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.79 للشراء، و47.89 للبيع.
 

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو،  47.80 للشراء و47.90 للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك CIB، نحو 47.75 للشراء، و 47.85 للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية نحو  47.75 جنيه للشراء، و 47.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامي نحو 48.52 جنيه للشراء
و48.62 جنيه للبيع

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