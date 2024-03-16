طائرات الاحتلال تقصف رفح جنوب غزة

قالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت مساء اليوم حي البرازيل بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس بالضفة الغربية في بيان لها: بحمد الله وتوفيقه نفذ مقاتلونا الأبطال في كتيبة الخليل عملية إطلاق نار تجاه مغتصبة غوش عصيون شمال مدينة الخليل المحتلة وعاد مجاهدونا لقواعدهم بسلام.

على جانب آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" قصف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40 من بعد ظهر يوم ‏السبت 16-03-2024 موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‏

وأعلنت حركة أمل، أنه رداً على اعتداءت العدو الإسرائيلي المتواصلة على القرى الجنوبية وعلى المدنيين، استهدف مجاهدو أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" يوم السبت الواقع 16-3-2024 موقع هرمون بالأسلحة الصاروخية و حققوا فيها إصابات.