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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صلاة التراويح في المسجد النبوي رابع أيام شهر رمضان

صلاة التراويح بالمسجد
صلاة التراويح بالمسجد النبوي

صلاة التراويح بالمسجد النبوي..  يبحث الكثير من الاشخاص بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس رابع أيام شهر رمضان الكريم عبر محرك البحث"جوجل" عن موعد صلاة  التراويح بالمسجد النبوي في المدينة المنورة.

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ويسعى المسلمون في السعودية لمتابعة إمساكية رمضان لمعرفة مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام، بحسب كل محافظة بالمملكة.

ووفقًا لما حددته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية فإن موعد صلاة التراويح في المدينة المنورة تكون بعد صلاة العشاء التي يرفع أذانها في تمام الساعة 7:52 مساءًا، حيث يؤذن لصلاة المغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:31  

وقد أعلنت المحكمة العليا السعودية أن يوم الاثنين الموافق  11 مارس 2024م هو غرة شهر ‎رمضان المبارك للعام 1445هـجريًا.

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