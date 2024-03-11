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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المسجد النبوي: 1700 عامل مدرب لرفع موائد السحور والإفطار من الساحات

المسجد النبوي
المسجد النبوي

 

قال وكيل إدارة التطهير بالمسجد النبوي محمد العمري، إن إدارة تطهير المسجد النبوي ممثلة بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفعت استعداداتها في شهر رمضان الكريم لتقديم سبل الراحة للمعتمرين، مؤكدا أن الإدارة قامت بزيادة عدد المعدات المتطورة المستخدمة في تنظيف الساحات إلى 110 مُعدة، إضافة إلى 1700 عامل مدرب للتعامل السريع لرفع موائد السحور والإفطار في غضون 3 دقائق.

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وأضاف العمري - في لقاء خاص مع قناة (السعودية) الإخبارية اليوم الاثنين أن الإدارة تعمل جاهدة على مدار 24 ساعة بتنفيذ الخطة التشغيلية التي تم وضعها لإعمال برامج التعقيم والتطهير، لافتا إلى أنه تم تكثيف أعمال برامج التطهير والتعقيم وتطييب الأرضيات، موضحا أنه تم زيادة كميات المواد المستخدمة للتعقيم والتعطير بالورد المصنع محليا. 

وأشار العمري إلى أن الإدارة تحرص على استخدام المطهرات الصديقة للبيئة لتنظيف الساحات، مؤكدا أنها تمتلك مختبرا لتحليل المواد المطهرة ومطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.

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