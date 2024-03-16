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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في سابع ليالي رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في مكة المكرمة بالسعودية، اليوم السبت، في الليلة السابعة من شهر رمضان المبارك.

وتؤدى صلاة التراويح في مكة المكرمة بعد صلاة العشاء التي يرفع أذانها في تمام الساعة 7:52 مساءً، حيث يؤذن لصلاة المغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:31، وفقًا لما حددته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة السعودية.

دروس دينية في المسجد الحرام

ونظمت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى خلال شهر رمضان فى المسجد الحرام 42 درسا علميا أسبوعيا، قدمها 13 من أصحاب الفضيلة المدرسين.

يلقون فيها من 20 كتابا فى تخصصات "الفقه، والعقيدة، والسيرة النبوية، والتفسير، وأصول الفقه، والحديث"، بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء، إضافة إلى دروس بعد صلاة التراويح والفجر، وجميعها تقام فى توسعة الملك فهد الدور الأرضى والدور الأول، وفى التوسعة السعودية الثالثة خلال العشر الأواخر.

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