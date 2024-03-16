ختام فعاليات دورة ترصد عدوى المستشفيات في الدقهلية

اختتمت إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية الدورة التدريبية على أعمال ترصد عدوى المستشفيات حيث أقيمت الدورة بقاعة التدريب بمستشفى رمد المنصورة.

أقيمت الدورة على مدار ثلاثة ايام واستهدفت الدورة التدريبية رؤساء أقسام مكافحة العدوى ومسؤولي ترصد عدوى المستشفيات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.



وأوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية أن الدورة استهدفت التدريب على تعريفات الحالة لحالات عدوى المستشفيات المدرجة في برنامج الترصد وشرح الحزم الوقائية للحد منها وكذلك التعامل مع استمارات وسجلات ترصد عدوى المستشفيات واستمارات تقصي استهلاك المضاد الحيوي.

وأضاف حمدى انه تم شرح ال AWaRe classification وكذلك شرح أنماط المقاومة للمضادات الحيوية وأشار إلى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى وذلك في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات وتقديم خدمة طبية آمنة وخفض معدلات العدوى وتقليل فترة اقامة المرضى بالمستشفيات وترشيد استهلاك المضادات الحيوية جنبا إلى جنب الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبناءا على تعليمات الدكتورة سالي محي الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة وتحت اشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية