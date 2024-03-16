استقبال 4 آلاف طن يوميًا من البنجر بمصنع أبو قرقاص بالمنيا

أعلن الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية ، أن مصنع سكر ابو قرقاص يستقبل 4 آلاف طن بنجر يوميا، وأوضح عمر أنه مستهدف زيادة هذه الكميات لتصل إلى 7 آلاف طن في ذروة الموسم، مشيرا إلي أنه تم استلام نحو 930 ألف طن بنجر في موسم 2024.

بينما قال المهندس علاء السوهاجي رئيس قطاعات مصانع ابو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظة المنيا ، أنه مستهدف توريد نحو مليون طن بنجر ، لإنتاج نحو 140 الف طن سكر، وأوضح أن إجمالي المساحة التعاقدية المنزرعة هذا العام بلغت 22 ألف و400 فدان مزارعي ، المنيا ، وبني سويف، وأسيوط ، كما أن متوسط انتاجية الفدان 26 طن.

ولفت السوهاجي ، الي أن الشركة قامت منذ فترة بتغيير مقدمة المصنع لإستخلاص السكر من البنجر ، بدلا من قصب السكر فقط وذلك منذ عام 1998، ونوه السوهاجي إلي قيام المصنع بالتشغيل لحساب الغير لإنتاج السكر من البنجر ، لافتاً ، إلي أن شركة القناة قامت بتوريد 178 الف طن بنجر، بالإضافة إلي توريد 100 الف طن بنجر من مشروع مستقبل مصر.

ومشيرا السوهاجي ، إلي أن سعر توريد طن البنجر يبدأ من 1900 جنيها أساسي ، بخلاف علاوات التوريد وتصل الي 2500 جنيها حسب درجة الحلاوة، وأوضح رئيس قطاعات مصانع سكر أبو قرقاص، أن المصنع متعدد الأنشطة، مثل نشاط استخلاص السكر من البنجر، ونشاط استخلاص السكر من القصب، ونشاط تكرير السكر الخام، مشيرا إلي أن عمليات انتاج السكر من محصولي القصب والبنجر متقاربة فيما عدا البدايات والمعالجة والنهايات.

وتابع رمضان الشحات ، مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين، أن شركة السكر والصناعات التكاملية بالمنيا تعمل عدد من التجارب لزراعة 100 ألف فدان من قصب السكر في الصحراء، وذلك لتعويض نقص عمليات زراعة قصب السكر بالمحافظة، وأضاف رمضان الشحات أن المصنع متعاقد مع 32 ألف فدان من محصول بنجر السكر، أي ما يعادل مليون وألف طن من محصول بنجر السكر الخام، ثم يتم تصنيعه ليخرج منه حوالي من 140 ألف طن إلى 160 ألف طن من السكر كمنتج نهائي، ليتم تقديمه بعدها للمواطن بسعر حر 27 جنيها للكيلو.