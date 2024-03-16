ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابي بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية فى الطالبية .



تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتهم (3 طبنجات- 9 خزينة وعدد من الطلقات- 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون- جراب طبنجة- سيارة ملاكى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وأضافوا بمزاولتهم نشاط إجرامى فى مجال فرض السيطرة على المزارعين بالطريق الصحراوى.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,8 مليون جنيه) تقريبا.

وفى سياق اخر فقد يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة اندلاع حريق داخل مصنع للموبيليا والأثاث بالمنطقة الصناعية المجاورة الـ 27 فى مدينة 15 مايو، ومن المقرر انتقال فريق من النيابة لحصر الخسائر وكشف الأسباب النهائية التى أدت الي اندلاع النيران بالمكان.

ودفعت إدارة الحماية المدنية ب 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل مصنع أثاث وموبيليا بمنطقة 15 مايو ، ومنع امتداده للمجاورات.



وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى 15 مايو وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى.