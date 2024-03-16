غدا.. الحكم على 11 مُتهماً في "خلية الشروق"

تُصدر غدا الأحد، الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حُكمها على 11 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية الشروق ".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

ويواجه المتهمين العديد من التهم، منها أولًا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.