تشافي يتحدث عن مواجهة أتلتيكو مدريد بالليجا

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن رأيه فيما يخص مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم، حيث شدد على أن المباراة ستكون قوية ومثيرة.



وأكد تشافي على أن أتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني يقوم بعمل جيد منذ سنوات، مشيرًا إلى أن البارسا سيصل للمباراة بشكل جيد للغاية.

وأوضح المدرب الإسباني أن أتلتيكو مدريد يتمتع بمستوى عالٍ من الثقة، مما يجعل هناك صعوبة كبيرة خلال هذه المباراة.



موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

ومن المقرر انطلاق مباراة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في العاشرة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب ميتروبوليتانو.

حيث ستُذاع مواجهة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث الليجا منذ عدة سنوات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.