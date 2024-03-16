علي جمعة يكشف حكم زراعة الشعر للرجال

وجه أحد الشباب المشاركين ببرنامج “ نور الدين” المذاع عبر فضائية “ القناة الأولى”، اليوم السبت، سؤالا الشيخ على جمعة عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف ، حول حكم زرع الشعر للرجال.

وقال السائل للدكتور :" إذا كان الرجل والست لا يحتاجان إلى عملية تجميل وكان الرجل أصلع وأراد أن يزرع شعر هل هذا من باب الحلال أم الحرام؟".

ورد عليه الدكتور على جمعة قائلا: "زى ما قولنا انه الاحتياج.. الرجل لا يحتاج إلى الشعر.. الشريعة حرمت على المرأة حلق شعرها وأمرت الرجل بتكريم الشعر.. وفى الحج الحلق أفضل من التقصير عند الرجال.. الشعر عن المرأة مسألة مهمة للغاية.. لكن عند الرجال لا".

وأضاف جمعة أن "الصلع عند الرجال قد يكون جزءا من الجمال أيضا.. قضية الشعر عندما يرزقه بشعر يكرم الشعر.. وكان شعر النبى محمد صلى الله عليه وسلم طويلا وإكرام الشعر من السنة والجمال ولكن يصل الأمر إلى زراعة الشعر.. ومن يزرع الشعر قبل معرفة الحكم ليس عليه إزالة الشعر".