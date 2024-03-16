الأنبا صليب يشهد سيامة الشماس جون مدحت.. شاهد

شهد نيافة الانبا صليب اسقف ميت غمر بدقادوس وبلاد الشرقية وكفر شكر، اليون السبت، طقوس السيامة الكهنوتية للشماس جون مدحت كاهنا عاما للقرية وذلك باسم القس جيروم.

تخلل إلقاء مراسم وطقوس السيامة وفق العقيدة الأرثوذكسية بحضور مجمع كهنة الايبارشية وجموع من المصلين.



استهلت الفعاليات بإقامة صلوات السيامة بعد صلاة الصلح الذي قام الأب بيشوي كامل وكيل المطرانية بقراءة التعهد ثم تلتها الصلوات والروشومات بيد اسقف الايبارشية وإعلام تغير اسم الشماس إلى اسمه الكهنوتي.

مناسبات روحية تشهدها في الكنائس

يأتي هذا اللقاء مع بداية الاسبوع الثاني من الصوم الكبير الذي بدأ الإثنين الناضي، ويستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد، جاء هذا بعدما شهدت الكنائس خلال الأيام الماضية فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” الذي استمر حتى “فصح يونان” بالكنائس في الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".