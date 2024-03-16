تشافي يعلق على مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

علق الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وأوقعت قرعة دوري الأبطال برشلونة الإسباني في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي تم سحبها ظهر الأمس الجمعة.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، حيث قال: " التأكيد مواجهة مهمة للغاية".

وأضاف المدرب الإسباني: "باريس منافس معقد للغاية.، فهو يعد أحد أكثر المنافسين تعقيدًا الذين يمكن أن نواجههم، أعرف لويس إنريكي وطاقمه وكيف يعملون".

وأردف: "لدي الثقة والحماس، سنواجه أحد أصعب المنافسين".

وأكمل: "برشلونة فاز بدوري أبطال أوروبا أكثر من باريس، لكن بغض النظر عن التاريخ أعتقد أنهم المرشحون للتأهل".

وأوضح: "باريس سان جيرمان يتفوق علينا بوجود ميزانية أكبر.. لكن بالرغبة والحماس لن يتفوقوا علينا".