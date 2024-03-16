أوساسونا بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد بالليجا

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا، عن تشكيل مواجهة ريال مدريد الرسمي، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.



ويحتل أوساوسونا المركز العاشر بترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 36 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا برصيد 69 نقطة.

تشكل وأوساسونا أمام ريال مدريد

تشكل وأوساسونا أمام ريال مدريد

ومن المقرر انطلاق مواجهة أوساسونا أمام ريال مدريد في الخامسة والربع من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ملعب أوساسونا.

وتُنقل موقعة أوساسونا أمام ريال مدريد عبر عدد من القنوات الفضائية، لكنها ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.