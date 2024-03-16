هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام دارمشتات في الدوري الألماني

يتواجد المهاجم الانجليزي هاري كين على رأس تشكيل بايرن ميونخ الذي سيخوض مباراة دارمشتات المقررة بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني.

ويقود هاري كين تشكيل بايرن ميونخ الذي أعلنه توماس توخيل، المدير الفني للفريق البافاري، ويجاوره في الخط الأمامي الثنائي جمال موسيالا وليروي سانيه.

يحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 57 نقطة، وفارق 10 نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن، بينما يتواجد دارمشتات في المركز الأخير ب 13 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ..

في حراسة المرمى:مانويل نوير

في خط الدفاع: كيميتش، داير، جوريتزكا - دي ليخت.

في الوسط: توماس مولر - جيريرو - بافلوفيتش

في الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - ساني