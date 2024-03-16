سيميوني يتحدث عن موقف جريزمان من المشاركة أمام برشلونة غدًا

تحدث المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد،عن موقف أنطوان جريزمان من المشاركة أمام برشلونة في منافسات الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يلتقي فريق أتليتكو مدريد مع نظيره برشلونة في العاشرة مساء غدًا الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، ويحتضنها ملعب "ميتروبوليتانو".

وأوضح سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "علينا أن نركز على مباراة الغد، برشلونة فريق يلعب بشكل جيد للغاية، نحن نعرفهم جيدًا لأنهم ألحقوا بنا الأذى في المباريات الأخيرة".

وتابع سيميوني: "الدوري الإسباني يتطلب منا أن نكون مُركزين، البطولة معقدة لأن أتلتيك بلباو يقدم أداءً جيداً جداً والريال قادم بقوة أيضاً، نأمل أن نصل بالمباراة إلى المستوى الذي نعتقد أننا قادرون به على تحقيق نتيجة إيجابية".

عن جاهزية أنطوان جريزمان للمباراة واصل سيميوني: "سنقوم بتقييم حالة جريزمان غداً، وبناء على ما يشعر به سنقرر ما هو الأفضل للفريق وله".

جدير بالذكر أن برشلونة وأتلتيكو مدريد واجها بعضهما بعضًا في 59 لقاء، فاز خلالها النادي الكتالوني في 31 مباراة، مع فوز أتلتيكو مدريد في 13 مواجهة فقط، فيما انتهت 15 مباراة بالتعادل بين الفريقين.