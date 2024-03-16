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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إستمراراً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة طلعاتها من مطار العريش على مدار يومى 15-16 مارس 2024 لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة .
 

33 بلدا أفريقيا بحاجة إلى مساعدات غذائية خارجية

ادخال 166 شاحنة مساعدات الى قطاع غزة


وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية
على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولى للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق فى ظل الظروف المعيشية الراهنة .

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