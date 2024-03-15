33 بلدا أفريقيا بحاجة إلى مساعدات غذائية خارجية

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، من أن ما مجموعه 45 بلدا ومنطقة في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى مساعدات خارجية من أجل الغذاء.

ويشير أحدث تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة، بعنوان "توقعات المحاصيل وحالة الأغذية"، والذي ينشر كل ثلاث سنوات، إلى أنه نظرا لعوامل مثل النزاعات الإقليمية والظروف الجوية السيئة، يحتاج 45 بلدا ومنطقة في جميع أنحاء العالم إلى مساعدات غذائية خارجية.

ومن بين هذه الحالات، 33 في أفريقيا، وتسعة في آسيا، واثنان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وواحد في أوروبا.

ويذكر التقرير أن الصراعات في الشرق الأدنى وآسيا وغرب وشرق أفريقيا تؤدي إلى تفاقم المستويات المقلقة لانعدام الأمن الغذائي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي ظروف الجفاف إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الجنوب الأفريقي.

وفي الجنوب الأفريقي، انخفضت توقعات إنتاج الحبوب في عام 2024 بشكل حاد بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، مع عدم توقع حدوث تحسن كبير في الظروف الجوية في الأشهر المقبلة.

يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة اعتبارا من فبراير 2024.