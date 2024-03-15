ادخال 166 شاحنة مساعدات الى قطاع غزة

شهد معبر رفح اليوم الجمعة 15 / 3 /2024 استمرار الحركة بين مصر وغزة، و استقبلت مصر مجموعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، والذين وصلوا عن طريق معبر رفح بالتزامن من إدخال دفعة مساعدات جديدة لقطاع غزة.



وقد أفادت بيانات إدارة معبر رفح فى البيان الصادر لها أنه تم خلال الساعات الماضية استقبال 44 جريحا و35 مرافقا لهم، و23 جريحا للعلاج فى الإمارات و12، مرافقا لهم، ووصول 300 من أصحاب الإقامات، و34 حملة جوازات أجنبية، و74 حملة جوازات مصرية.



وعلى جانب اخر شهد معبر رفح مرور من الجانب المصرى للفلسطينى 166 شاحنة، بينها من معبر رفح لقطاع غزة 35 شاحنة مكوناتها 7 شاحنات بينها 4 غاز، 3 سولار، 11 شاحنة تجارية مكونة من 5 بسكويت، 1مرمريه، 2 ملح، 1 صلصة، 1 نايلون، 1 محارم و17 شاحنة مساعدات ، ودخول 7 مركبات من نوع جيب من الجانب المصري، 4 تتبع مؤسسة WFB، و3 تتبع مؤسسة اليونيسف، و10 شاحنات للمستشفى الإماراتى.



كما تم من معبر كرم أبوسالم دخول 131 شاحنة مساعدات وهى 2 ادويه، 45 مواد غذائية، 8 مياه، 8 بامبرز، 2 ادوات مطبخ، 2 ملابس، 15 فرشات، 9 بطانيات، 6 خيام، 27 طحين، 2 فحم ابيض، 1 حمامات متنقلة،4 شاحنات وجبات إفطار.



ويواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال طائرات تنقل مساعدات لقطاع غزة والتى بدأ هبوطها يوم 12 أكتوبر الماضى ولا يزال يتواصل يوميا.



أفاد بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش انه بلغ عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضى 672 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين، تسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات التى نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية فى مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودى.