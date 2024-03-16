الحزن يسيطر على القطاع الصحي بالأقصر بعد وفاة ممرضة أثناء تأدية عملها

حالة من الحزن سادت في الوسط الصحي بمحافظة الأقصر، بعد وفاة ممرضة شابة، أثناء تأدية واجبها المهني بإحدى مستشفيات الأقصر.

وأصدرت إدارة مستشفى حورس التخصصي بأرمنت غرب الأقصر نعيًا للممرضة " فاطمة ربيع"، "فقدت اليوم مستشفى حورس التخصصىي نموذجًا من نماذج المستشفى المشرفة ومن اكفأ الموظفين بها وهي السيدة فاطمه ربيع اخصائي تمريض بقسم العناية المركزة بالمستشفى".

وأضاف بيان للمستشفى جاء فيه:" ببالغ الأسي والحزن وبقلوب مليئة بالايمان بالله عز وجل وراضية بقضائه تتقدم إدارة مستشفي حورس بقياده الدكتور أمجد عبد العزيز مدير مستشفي حورس التخصصي، ونيابة عن جميع العاملين بالمستشفى بخالص التعازي في وفاة الزميلة العزيزة الأستاذة "فاطمة ربيع" أحد أفراد طاقم تمريض العناية بمستشفي حورس التخصصي، سائلين المولي عز وجل ان يجعلها من عتقاء شهر رمضان ويتغمد الفقيدة بواسع الرحمه والمغفرة ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وانا إليه راجعون .