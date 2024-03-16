أسعار الطوب في الأسواق المصرية والمحلية اليوم السبت

سعر الطوب اليوم السبت.. استقرت أسعار الطوب في السوق المصرية، خلال تعاملات اليوم السبت، وفق عدد من المتعاملين في القطاع تحدثوا للوفد.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الطول اليوم السبت، والتي جاءت على النحو الآتي:

أسعار الطوب اليوم السبت

ويترواح سعر الألف طوبة من الطوب الأحمر ما بين 1000 جنيه وحتى 2200 جنيه في المتوسط، حسب عدد من المتعاملين.



كما سجل متوسط سعر الألف طوبة من النوع الأسمنتي ما بين 1500 وحتى 9 آلاف جنيهًا، في حين يقدر متوسط سعر الألف طوبة للطوب الوردى 3200 جنيه.



وسجلت الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المصمت، مقاس 40×20×20 سم سجل في مصر اليوم، 9000 جنيه، في حين تساوي الألف طوبة من الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 40×20×12 سم، 5000 جنيه.



كما سجل سعر الألف طوبة من الطوب الرملي الوردي مقاس 6×12×25 سم 295 جنيهًا، في حين يبلغ سعر الألف طوبة من الطوب الخفيف كثافة 550 كجم مقاس 20×20×60 سم 1800 جنيه، غير أن الألف من الطوب المفرغ النمطي مقاس 25×12×6.5.

وسجل سعر الألف طوبة من الطوب الرملي الوردي مقاس 6×12×25 سم 295 جنيهًا، في حين يبلغ سعر الألف طوبة من الطوب الخفيف كثافة 550 كجم مقاس 20×20×60 سم 1800 جنيه، غير أن الألف من الطوب المفرغ النمطي مقاس 25×12×6.5 سم يبلغ ثمنها 990 جنيها.

وقال متعاملون إن سعر الألف طوبة من الطوب الأحمر الطفلي المثقب، مقاس 25×12×13 سم سجل 2200 جنيه.

وكان البنك المركزي أصدر قراره خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، بالسماح لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بأن يتحرك في البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب، في خطوة تتجه نحو توحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية، التي أرهقت الإقتصاد المصري لسنوات، حسب وصف بيان “المركزي”.

