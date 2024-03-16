أمطار متوسطة على مدن الدقهلية واستمرار انخفاض درجات الحرارة

شهد طقس محافظة الدقهلية، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع استمرارا فى انخفاض درجات الحرارة بشكل نسبي، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي الدقهلية 21 درجة ليسود طقس معتدل نهارا كما تنخفض درجة الحرارة الصغرى مع عودة الأجواء الباردة ليلا وفي الصباح الباكر. مع وجود انخفاض الرؤية الأفقية علي شمال وجنوب الصعيد بسبب الرمال المثارة التي قد تكون محملة بالرياح والأتربة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،أما ليلا فيكون الطقس بارد على أغلب الأنحاء.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة. وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17.