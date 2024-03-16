تفاصيل رحلة الموت من ليبيا إلى إيطاليا بمركب الهجرة غير الشرعية   

انطلق مركب الهجرة غير الشرعية حاملا 35 شابا يحملون أحلامهم بالوصول إلى إيطاليا بعد الانتظار بمدينة زوارة الليبية لمدة 4 أشهر في انتظار موعد السفر.

هكذا قال أحد الناجين من رحلة الموت في مياه البحر المتوسط، في حادث مركب الهجرة غير الشرعية والذي راح ضحيته 12 شابا بينهم 4 مصريين.

وأضاف ناج آخر أننا سافرنا من الفيوم إلى الأراضي الليبية بغرض السفر إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط بعد وصول عدد كبير من أبناء المنطقة إلى إيطاليا خلال الفترة الماضية، ومكثنا في أحد المبان الليبية "التخزين" لمدة 4 أشهر في مدينة زوارة الليبية حتى جاء موعد الرحلة المشئومة، وركبنا المركب وكان عددنا 35 من الجنسيتين المصرية والسورية وهو مركب يكاد يتسع لعدد أقل بكثير من عددنا، وبعد الإبحار لمدة 4 ساعات ليلا حدث عطل في المركب وحاول قائده وعدد من الشباب إصلاح العطل دون جدوى، بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج التى جرفتنا إلى المياه التونسية، وعندما انقلب المركب واشتد الصراخ هرعت إلينا قوات خفر السواحل التونسية وتمكنت من إنقاذ 23 شاب بعدما غرق 12 شابا من بينهم 8 سوريين و4 مصريين جميعهم من مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وأشار إلى أن المركب لم يكون به سترات النجاه أو أي أدوات خاصة بذلك، ولم يبلغنا المهربين وسماسرة الهجرة غير الشرعية بذلك، وهو ما تسبب في غرق الشباب، وبقينا حوالي 3 ساعات نصرخ وسط المياه وتمكن بعض الشباب الذين يجيدون السباحة الوصول إلى الشواطيء التونسية وهو ما جعل قوات خفر السواحل تنتبه إلى الحادث.

ضحايا بلا جثامين في حادث مركب الهجرة غير الشرعية

وبعد حصر أعداد وهوية الناجين تأكد غرق 4 شباب مصريين وهم حسين راغب كيشار 20 سنة، المقيم بعزبة الطيور التابعة لقرية السعدة و"على رمضان عبدالعليم علي 30 سنة، المقيم بعزبة رشيد التابعة لقرية شدموه وفهد هاشم محمود 17 سنة المقيم بعزبة بدرخان التابعة لقرية شدموه ويوسف عادل نادي 16 سنة المقيم بعزبة الوابور الجديدة التابعة لقرية منشأة عبد المجيد، عقب التأكد من غرق الشباب الأربعة.

وتمكنت قوات خفر السواحل التونسية من العثور على جثمان على رمضان عبد العليم، ولم تتمكن من استخراج باقي الجثامين من مياه البحر المتوسط بسبب الأمواج العالية التي جرفتهم داخل البحر، لتشهد محافظة الفيوم مأساة جديدة وفصل من فصول الهجرة غير الشرعية التى تسببت في غرق عشرات الشباب من أبناء مركز إطسا بمحافظة الفيوم.