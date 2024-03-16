علي البليهي يثير الجدل بعد ظهوره مع رامز جلال والجمهور يصفه بـ "المغرور"

أثار علي البليهي المدافع الدولي السعودي، الجدل وأستحوذ علي حديث الوسط الرياضي العربي في الساعات الأخيرة بعد ظهوره المثير مع رامز جلال في برنامجه الرمضاني "رامز جاب من الأخر".

وظهر علي البليهي مدافع نادي الهلال السعودي، رفقة اللاعب فراس البريكان مهاجم أهلي جدة مساء أمس الجمعة، ليتصدرا محركات البحث في الساعات الأخيرة بعد الحلقة المثيرة للجدل.

المدافع الصلب علي البليهي دائمًا ما أشتهر بأزماته مع نجوم كرة القدم، مثل مشاجرته مع ميسي في كأس العالم، ومشاجرته مع رونالدو بالدوري السعودي، وأخيرا مشاجرته مع سون لاعب توتنهام أثناء لقاء كوريا الجنوبية.

كيف أثار علي البليهي الجدل؟

شهدت التصريحات التي أدلي بها البليهي أثناء الحلقة حالة من الغضب لدي الجماهير، بسبب خروجه عن النص في أكثر من مرة، بجانب ظهوره في شكل كبير من التعالي والذي وصفه الجمهور بـ "الغرور المفرط"، علي عكس زميله في الحقلة فراس البريكان.

وجاءت أبرز تصريحات البليهي المثيرة للجدل كالتالي:

البداية عندما وجه السباب لمقدم البرنامج رامز جلال قائلًا: "والله ألعن أبوك، الله لا يوفقك".

ثاني الانتقادات التي وجهت للاعب، هو شتم زميله فراس البريكان بعدما سأله إن تمكن البريكان من ترقيصه في الملعب، ليرد البليهي قائلاً: "إيه الكلب، مرة واحدة".

كما ظهر المدافع في صورة غاضبة وقام بتكسير الأستوديو الخاص بالحلقة مما جعل رامز جلال يقوم بإلغاء بعض فقرات الحلقة خوفًا منه.

علي البليهي

أبرز المعلومات عن علي البليهي

_ علي البليهي هو واحد من أشهر لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، ويعتبر من أهم لاعبي فريق الهلال السعودي، ويلعب البليهي في مركز قلب الدفاع.

_ بدأ على البليهي مسيرته الكروية مع نادي الاتحاد عام 2008، وانتقل إلى نادي الهلال عام 2014.

_ لعب مع المنتخب السعودي لكرة القدم في كأس العالم 2018، وفاز بلقب أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين عام 2017.