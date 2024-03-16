إنطلاق حصاد محصول بنجر السكر بالغربية

نفذ اليوم السبت، يوم حصاد الحقل الارشادي لمحصول بنجر السكر بقرية العمة مركز قطور، وذلك بحضور الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أهمية الإستراتيجية لمحصول بنجر السكر، وأن مديرية الزراعة بالغربية استعدت لاستقبال موسم زراعة البنجر، بتوفير كافة المستلزمات والأسمدة للمزارعين من خلال الجمعيات، تحت إشراف المديرية من أجل الحصول على أعلي انتاجيه من وحده المساحة وتذليل كافة المعوقات التى قد تعرقل ذلك .

وأشاد بموسم زراعة البنجر هذا العام، مشيرًا إلى أنه يبشر بإنتاجية عالية للفدان ، موضحًا أن هذا الأمر نتيجة توفير منظومة متكاملة تهدف للحصول على إنتاج جيد فى كافة الحاصلات الزراعية» ، وأكد وكيل زراعة الغربية ، بأن المحافظة تسعى إلى تطوير إنتاجية الفدان بشكل مستمر فى كافة الزراعات، مشيرا إلى تشكيل لجان من مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة الحاصلات الزراعية، وتقديم الدعم للمزارع بما يضمن الوصول لأفضل إنتاجية للفدان،، لافتا إلى تنظيم القوافل الإرشادية والمدارس الحقلية والحقول الإرشادية لكافه المحاصيل وزيارات ميدانية لتقديم كافه التوصيات الفنية للمزارعين.



أشارابوشادى، أن زراعة بنجر السكر واحدة من أهم زراعات محافظة الغربية، ونتستهدف تطوير تلك الزراعة، باتباع أساليب الزراعة الحديثة، مما أدى إلى ارتفاع جودة المحصول .



وتابع ابوشادى، الإستعداد للموسم الزراعي الصيفي والإلتزام بمساحات الأرز المقرره وعدم المخالفه والتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة الشاميه والقطن وفول الصويا، مشيرًا إلى نموذج الزراعه التعاقديه كضمان للتسويق بسعر مجزي.



يأتي ذلك فى اطار توجيهات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتورعلاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعه ، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى، وبحضور الدكتورخالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، المهندس فخري منصور باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعي ، المهندس محمد قنونة مدير إدارة التوجية التعاونى، المهندس راضى عبد المحسن مدير الإدارة الزراعية بقطور ، المهندس ياسر عزت مسؤل قسم الارشاد الزراعي بقطور، المهندس أسامة البنا، ومندوب المنطقة الإحصائية ، ومهندسي الإرشاد بالمركز ، وعدد كبير من مزارعي الناحية

