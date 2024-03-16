"لبيب" مشرفًَا على فريق الكرة.. و"جوميز" يُعيد تقييم صفقات الزمالك

شهد اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الأخير مناقشات ساخنة حول وضع فريق الكرة بعد خسارة كأس مصر أمام الأهلي، الذى أقيم بالمملكة العربية السعودية، ثم الهزيمة من الجونة فى الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، واحتلال الأبيض المركز الثالث عشر، مما يهدد مشاركته فى البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

استقر المجلس على اقتراح بتكليف حسين لبيب، رئيس النادي، بالإشراف على الفريق فى المرحلة المقبلة، مع أحمد سليمان وحسين السيد، عضوي مجلس الإدارة، على أن يقوم الثنائي بعقد جلسة مع البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لمعرفة أسباب تراجع مستوى الفريق، بالإضافة إلى مطالبته بكتابة تقرير مفصل عن الصفقات التى تعاقد معها النادى فى فترة الانتقالات الشتوية، خصوصًا بعد الأنباء التى ترددت بشأن عدم اقتناعه بعدد من اللاعبين، تم استبعادهم من المباريات الأخيرة، وهم الفلسطيني ياسر حمد، ومهاب ياسر، والغينى موتيابا ومحمد عاطف وسيف جعفر وزياد كمال، بالإضافة إلى سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق.

من المقرر أن يعرض عضوا مجلس الإدارة على جوميز اقتراحًا بتعيين مدرب مساعد مصري، وتردد اسم أمير عزمي مجاهد، مدرب مساعد الزمالك السابق، الذى يعتبر من أبرز المرشحين حاليًا للتواجد في هذا المنصب وأيضًا تم طرح اسم محمد صبري.

ويعود الفريق إلى التدريبات اليوم السبت، استعدادًا لمباراة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، يوم 31 مارس الجاري.

وأكد مصدر داخل المجلس أن هناك اتجاهًا كبيرًا للاستغناء عن عدد من اللاعبين نهاية الموسم، سواء بالبيع، أو الإعارة، أمثال السنغالى إبراهيما نداي، والبنيني سامسون أكينيولا، والغينى موتيابا، وسيف الجزيري، على أن يتم دعم الفريق بصفقات من العيار الثقيل، خصوصًا فى مركز رأس الحربة الصريح بالبحث عن لاعب إفريقى فى هذا المركز.

على صعيد آخر تراجع شيكابالا عن المشاركة في دورة رمضانية بالمملكة العربية السعودية، وأعاد مقدم التعاقد، بسبب حزنه عقب الخسارة من الأهلي في نهائي كأس مصر ثم الجونة في الدوري.