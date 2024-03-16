حسام حسم يرفع حالة الطوارئ في معسكر الفراعنة

ضاعف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، من الأحمال البدنية خلال التدريبات الأخيرة في معسكر الفراعنة المقام حاليًا بـ القاهرة والذي يمتد حتى يوم 26 مارس الجاري وتقام البطولة التي تحمل اسم "كأس العاصمة الإدارية الجديدة" في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، حيث يواجه منتخب الفراعنة نظيره النيوزيلندي يوم 22 من نفس الشهر، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس.

وتمثل هذه البطولة الظهور الأول لحسام حسن على رأس القيادة الفنية للفراعنة، حيث حرص على تجميع اللاعبين قبل أسبوع كامل من موعد الأجندة الدولية من أجل تلقين الفريق طريقة اللعب التي يرغب في فرضها خلال المرحلة المقبلة والتي تبدأ باختبار صعب عندما يواجه منتخبنا بوركينا فاسو في مستهل مشواره نحو كأس العالم 2026.

وشارك في مران الأخير للفراعنة، 19 لاعبًا، هم: محمد أبو جبل ومحمد عواد والمهدي سليمان ومصطفي شوبير و رامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد حمدي وأكرم توفيق و محمد عبدالمنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومصطفي فتحي وحسين الشحات وأحمد عاطف ومحمد الشامي.

واشتمل المران على تدريبات بدنية قوية، حيث ركز حسام على البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين في وجبة الإفطار وفضل تأخير موعد المران نصف ساعة إضافية لمنح اللاعبين الراحل الكافية والقدرة على خوض تدريبات قوية من أجل رفع المستوى البدني.

وأجرى حسام حسن عدة تدريبات على الكرات الثابتة والكرات العرضية، ولاحظ الجميع إصرار حسام على تنفيذ التعليمات بدقة في هذه الفقرة، حيث أوقف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

في سياق متصل، تحدث دارين بازيلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، عن مواجهة منتخب الفراعنة، قائلًا: " من الرائع أن نعود من جديد، ونخوض أول مباراة دولية هذا العام، لقد جلبنا الكثير من اللاعبين الذين عملوا معنا العام الماضي، بالإضافة إلى أننا استدعينا وجوهًا جديدة".

وأضاف: "كمشجع لفريق ليفربول، يعتبر محمد صلاح لاعبًا كبيرًا في العالم، لذلك كان من المثير أن نختبر أنفسنا ضد لاعب مثله، ويصنع الفارق دائمًا، ويعاقب أندية الدوري الإنجليزي".

وتابع: لذا غيابه عن مصر يعتبر خسارة، لكنهم يمتلكون منتخبًا جيدًا، ومرتبطون بتصنيف مرتفع وقدموا أداءً جيدًا على مر السنوات القليلة الماضية".

وشدد: "منتخب مصر لديه لاعبين محليين مميزين، وهذا يشير إلى التلاحم الكبير في فريقهم، لكن غياب لاعب مثل محمد صلاح يعتبر ضربة لهم".وأتم: "في العام الماضي لعبنا مباريات جيدة أمام فرق كثيرة، هذا العام تواجهنا تحديات جديدة مرة أخرى، سنسعى للتطور وتحقيق نتائج جيدة في المباريات، وهذه المباريات قد تكون أمام منتخبات نواجهها في كأس العالم".