الإعدام لمُتهمين بإزهاق روح سائق توك توك في دمنهور

قضت الدائرة السادسة في محكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس، بالإعدام شنقاً على المتهمين ،لاتهامهما بإنهاء حياة وسرقة سائق توكتوك.

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أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار بهجت عبداللطيف داود، وعضوية المستشارين أحمد محمد عطية، أحمد محمد الجندي، محمد حسين محمد، وسكرتارية محمد أبو الخير.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول الثاني "محمود. ف"، و"كريم. أ" تهموة إنهاء حياة الطفل "فتحي. م"، مع سبق الإصرار والترصد، وقيامهما بالاتفاق معه على توصيلهما لإحدى القرى، وفطنا لخلو المكان من المارة، أمسك المتهم الأول برقبة المجني عليه ضاغطا عليها بإحدى يديه، ثم حمله المتهمان سويا وألقيا بجثته في مياه ترعة ناصر، لإتمام جريمتهما، وتنبها إلى أنه مازال على قيد الحياة فقاما بإلقاء الحجارة نحوه حتى تيقنا من غرقه، قاصدين بذلك قتله.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حكماً ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في الهيروين بالقطامية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم فارس.م أنه في يوم 7 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن ما ورد إلى ضابط الواقعة من معلومة تفيد حيازة المُتهم للمواد المُخدرة بقصد الإتجار ومكان تواجده ليست بذاتها كافية للقول بتوافر حالة التلبس بتلك الجريمة التي يُشترط لتوافرها أن يدركها مأمور الضبط القضائي بنفسه بأي حاسة من حواسه.

فلا تجزيء تلك المعلومة في إثبات حالة التلبس ولو أكدتها تحرياته السرية التي لا تعبر كذلك إلا عن رأي مجريها.