وظائف خالية بشركة عالمية لذوى الهمم

وظائف خالية.. يبحث الكثير من المواطنين وخاصة ذوى القدرات الخاصة عن الوظائف ، وأعلنت وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة للتشغيل عن توفير فرص عمل لذوى الهمم من الجنسين من أبناء محافظة الجيزة والمقيمين فيها ، من سن 18 إلى 35 سنة ، من جميع المؤهلات بداية من الاعدادية .

وذلك بالتنسيق مع شركة إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت ، بمدينة السادس من أكتوبر إحدى شركات سوميتومو العالمية والتى تعمل فى مجال الانظمة السلكية الكهربائية للسيارات، وصل حجم استثماراتها إلى ما يعادل مليار يورو سنويا.

12 ألف فرصة عمل

وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل داخل مصانعها المختلفة بالقاهرة الكبرى وبورسعيد ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى العاملين بها من ذوى الهمم تطبيقاً لأحكام قانون رعاية ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 .

وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل ، وفى ضوء سياسة الوزارة نحو تنفيذ تلك التوجيهات من خلال توفير فرص عمل لائقة لهم بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، وكلك فرص تدريب مهنى مناسبة لدرجات إعاقتهم .

الشروط الواجب توافرها

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، انه جرى التنسيق مع شركة إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت ، فرع السادس من اكتوبر لتوفير تلك الفرص لذوى الهمم .

ويتشرط فيها وجود بطاقة الخدمات المتكاملة .

ان يكون المتقدم من سكان محافظة الجيزة

مميزات تلك الفرص

توفير التأمين الصحى والإجتماعي لمن يشغل تلك الفرص ، وكافة المزايا التى يتمتع بها العاملين بالمصنع .

كما يمكن التواصل مع المدير المسئول عبد الحميد الملاح من خلال الإتصال على رقم الهاتف : 01000433517 للحصول على تلك الفرص ، أو من خلال التقدم بمقر مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل ومقره شارع يوسف عباس بمدينة نصر - القاهرة .