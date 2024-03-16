ضبط 133 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسةعبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، حملات تموينية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية.

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١٣٣ مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية؛ لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عبدالباسط عبدالنعيم ، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية ، أسفرت عن ضبط ١١١ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع، ١٧ مخالفة تموينية بمركز ديرمواس ، و٦ مخالفات تموينية بمركز ومدينة مغاغة ، و٢٢ مخالفة تموينية بمركز ومدينة أبوقرقاص ، و١٦ بمركز ومدينة سمالوط ، ومخالفتين بمركز ومدينة العدوة، و١١ بمركز ومدينة ملوي ، و٦ مخالفات بمركز ومدينة بني مزار ، و٣١ مخالفة تموينية بمركز ومدينة مطاي، وضبط ٢٢ مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق ، جاءت بواقع، ٤ مخالفات بمركز مغاغة، ومخالفة واحدة بمركز ومدينة العدوة، و١٢ مخالفة تموينية ببندر ملوي، و٣ مخالفات بمركز بني ومدينة مزار، ومخالفتين بمركز ومدينة مطاي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.