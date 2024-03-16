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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط 133 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسةعبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، حملات تموينية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية.

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ١٣٣ مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية؛ لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عبدالباسط عبدالنعيم ، وكيل وزارة التموين بالمنيا  ، أن الحملات  التموينية ، أسفرت عن ضبط ١١١ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع،  ١٧ مخالفة تموينية بمركز ديرمواس ، و٦ مخالفات تموينية بمركز ومدينة مغاغة ، و٢٢ مخالفة تموينية بمركز ومدينة أبوقرقاص ، و١٦ بمركز ومدينة سمالوط ، ومخالفتين بمركز ومدينة العدوة، و١١ بمركز ومدينة ملوي ، و٦ مخالفات بمركز ومدينة بني مزار ، و٣١ مخالفة تموينية بمركز ومدينة مطاي، وضبط ٢٢ مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق ، جاءت بواقع،  ٤ مخالفات بمركز مغاغة، ومخالفة واحدة بمركز ومدينة العدوة، و١٢ مخالفة تموينية ببندر ملوي، و٣ مخالفات بمركز بني ومدينة مزار، ومخالفتين بمركز ومدينة مطاي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الجريدة الورقية