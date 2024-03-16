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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسؤول روسي: مراقبو رابطة الدول لم يسجلوا أي انتهاكات بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الروسية

قال منسق المراقبين من الجمعية البرلمانية المشتركة لرابطة الدول المستقلة "ميخائيل روسي"، اليوم السبت، إن "مراقبي رابطة الدول المستقلة لم يسجلوا أي انتهاكات خطيرة في الانتخابات الرئاسية الروسية.

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وأضاف "روسي" في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية "لا توجد انتهاكات خطيرة، وأن المواطنين الروس يصوتون بنشاط في الانتخابات الرئاسية في البلاد".

وقال مراقبو رابطة الدول المستقلة إن تقييم الانتخابات يأتي بشكل إيجابي للغاية وأن مستوى تنظيم الانتخابات ومستوى تهيئة الظروف للتصويت جيد، كما أن "الإطار التشريعي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.. وهذا هو الاستنتاج الذي أعددناه".

وفي سياق آخر، طالبت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، بضرورة إنشاء مراكز اقتراع في منطقتي لينينجراد وبسكوف وكالينينجراد للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقالت موسكالكوفا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه "من المهم إنشاء مراكز اقتراع في منطقتي لينينجراد وبسكوف وكالينينجراد حيث يمكن للمواطنين الذين يواجهون عرقلة في ممارسة حقهم الانتخابي أن يأتوا ويعبروا عن إرادتهم".

وحدد مجلس الاتحاد "الغرفة العليا في البرلمان الروسي" رسميًا يوم غد /الأحد/ يومًا للانتخابات الرئاسية.. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بعد ذلك أن التصويت سيجرى على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري.

ويتنافس أربعة مرشحين على المنصب الأعلى، وهم مرشح حزب الشعب الجديد فلاديسلاف دافانكوف؛ المرشح الذي رشح نفسه والرئيس الحالي فلاديمير بوتين؛ مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ليونيد سلوتسكي؛ والحزب الشيوعي للاتحاد الروسي مرشح نيكولاي خاريتونوف.

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