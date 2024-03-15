روسيا تبدأ بجرد الاتفاقيات الدولية المبرمة سابقا لمعرفة ما ينسجم مع مصالح البلاد

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن بلاده ستحلل جميع الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها وستعمل على إلغاء ورفض الاتفاقيات غير المربحة.

وحسب سبوتنيك، جاءت تصريحات فيرشينين على هامش الدورة الـ67 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في فيينا قال خلالها: "هذه مسألة ملحة وهي ناضجة من وجهة نظر جرد الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها روسيا في الماضي. بالطبع، أولا وقبل كل شيء، يجب أن ننطلق من مدى تطابقها مع مصالحنا وسياستنا".

وقال الدبلوماسي الروسي: إننا "نتعامل مع المصالح الوطنية لبلادنا، بما في ذلك الظروف الحالية، عندما نرى محاولات لعزل روسيا وإلحاق أكبر قدر من الضرر بها".

وأضاف إن العمل جار بالفعل، ولا يتم تنفيذه من قبل وزارة الخارجية فحسب، بل من قبل الإدارات الأخرى أيضا".

وبحسب فيرشينين "نتحدث عن عشرات الاتفاقيات ذات الأشكال المختلفة ونحن بحاجة إلى تحليل واضح لكيفية تلبية المصالح الوطنية، ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

وفي وقت سابق، قدمت رئيسة مجلس الفيدرالي، فالنتينا ماتفيينكو، اقتراحًا لمراجعة المعاهدات الدولية وإلغاء المعاهدات غير المربحة.