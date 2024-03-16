الهيئة العامة للرعاية الصحية تستهدف رفع كفاءة أطباء الجهاز الهضمي بالأقصر وأسوان

استهدفت الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال منظومة التعليم الطبي المستمر مشاركة اطباء قسم جراحة المناظير بالمستشفيات التابعه لفرع الهيئة العامة بالأقصر وأسوان، من أجل تطوير مقدمي الخدمات الصحية لتخصصات أمراض الجهاز الهضمي بمحافظتي الأقصر وأسوان.

ويأتي ذلك من خلال التدريب العملي والنظري المقدم برعاية شركة جانسن للأدوية حول امراض الجهاز الهضمي وجراحة المناظير وبالتعاون مع الهيئة العامة.

فيما يرجع التعاون المشترك إلى إهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتدريب والتطوير المستمر للوصول لأحدث الطرق والتقنيات العالمية وكل ما هو جديد فى القطاع الطبي من خلال الاستثمار في العنصر البشري.



وأعلن فرع الأقصر للرعاية الصحية انضمام اطباء قسم الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفيات التابعة لفرعي الهيئة للمشاركة في التدريب النظري والعملي المقدم حول امراض الجهاز الهضمي.



والذي شمل على :

▪️نظرة عامة حوّل التهاب القولون وتطورة.

▪️العبء المرضي لالتهاب القولون ومضاعفاته .

▪️طرق التشخيص وقياس نشاطة.

▪️أهداف العلاج وطرقه.

▪️كيفية التعايش مع التهاب القولون.

▪️شرح لمناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي.

▪️دراسة لبعض الحالات .

▪️كما شمل التدريب ورشة عمل حول المناظير وطرقها.

قدم التدريب نخبة من الأطباء استشاريين طب وجراحة مناظير الجهاز الهضمي، الأستاذ الدكتور محمد تاج، الأستاذ الدكتور هيثم الأمير، الأستاذ الدكتور محمد عبدالحكيم مهدي، الأستاذ الدكتور سامح رمضان، الأستاذ الدكتور أحمد عصام، الأستاذ الدكتور حسين الأمين، الأستاذ الدكتور مينا ثروت، الأستاذ الدكتور وائل عباس.