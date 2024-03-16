غدًا.. الإسماعيلية تحتفل بمرور 1048عام على تأسيس الجامع الأزهر

تنطلق في العاشرة من صباح غدًا الأحد فاعليات الاحتفال بمرور 1048 عام على تأسيس الجامع الأزهر، وذلك في الاحتفالية التي تنظمها الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية بقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور محافظ الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالإسماعيلية.

وتتضمن الاحتفالية التي توافق تاريخ انشاء الجامع الأزهر في السابع من رمضان من كل عام تقديم عروض فنية وفقرات ثقافية يقدمها طلاب المعاهد الأزهرية بالإسماعيلية وتكريم عدد من المتميزين والمتفوقين في الأزهر الشريف. صرح بذلك الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليه الأزهرية خلال متابعتة تنظيم فقرات الحفل .

ويعد الجامع الأزهر هو أقدم جامعة متكاملة الأركان في العالم من حيث أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والمذاهب الفقهية، وطلاب من شتى بقاع العالم، وكتب دراسية، ومكتبات عامة، ومسكن جامعي تتوفر به كافة سُبُل الإعاشة بالمجان، وهو رائد التقدم والازدهار، وعنوان قدرة الشعب المصري خاصة والشعوب العربية والإسلامية عامة على السبق الحضاري والإنجاز العلمي، فلم يكن عطاؤه على مدى القرون قاصرًا على علوم الشريعة واللغة، وإنما امتد سخاؤه لعلوم الدنيا التي تفيد الإنسانية جمعاء

وتم إنشاء الجامع الأزهر على يد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 24 جمادى الأولى 359هـ/ 4 أبريل 970م أي بعد عام من تأسيس مدينة القاهرة، واستغرق بناؤه ما يقرب من 27 شهرًا، حيث افتُتِح للصلاة في يوم الجمعة 7 رمضان 361هـ الموافق 21 يونيه 972م، وما لبث أن تحول إلى جامعة علمية، وأُطلق عليه اسم الجامع الأزهر؛ نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ وزوجة الإمام علي بن أبي طالب ــ رضي الله عنه ــ التي ينتسب إليها الفاطميون على أرجح الأقوال.

