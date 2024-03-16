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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

لإستقبال المصلين في رمضان .. افتتاح عدد من المساجد بمراكز بالمنيا

مساجد المنيا
مساجد المنيا

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة  المنيا ، إفتتاح مساجد بمراكز ومدن شمال وجنوب المحافظة ، خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مديرية الأوقاف بإستمرار متابعة المساجد والساحات ، وتكثيف حملات النظافة والتعقيم والإلتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، خلال الشهر الفضيل، وذلك لإستقبال المصلين وإقامة الصلوات وأداء التراويح ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد و تمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمساجد تيسيرا على المصلين ، حيث تم إفتتاح  12 مسجدا  شملت مراكز( المنيا ، أبوقرقاص، العدوة، بني مزار، ديرمواس ) ، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة .

تم افتتاح ٥ مساجد بمركز ومدينة  المنيا ، تضمنت ( مسجد المؤمن بتقسيم شادى بحى غرب مدينة المنيا ، المغفرة  بالفواخر منشية الدهب بمجلس قروى صفط الخمار  ، ومسجد الرحمة عزبة مجلى طوخ الخيل و الرحمن بطوه ، مسجد المهدى بيونس صميدة التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير )، و ٤ مساجد بمركز ومدينة أبوقرقاص  جنوب المنيا ، تضمنت مسجد ( التوبة، التوحيد، عباد الرحمن، السرو الكبير )، ومسجدا بكل من مركز العدوة و بنى مزار و ديرمواس ، حيث تم افتتاح مسجد الرحمة القبلى بعزبة مؤنس التابعة لقرية زاوية برمشا بمركز العدوة ، و مسجد الزراعيين بمركز بنى مزار ، ومسجد السلام بنجع عمار بمركز ديرمواس .

الجريدة الورقية