لإستقبال المصلين في رمضان .. افتتاح عدد من المساجد بمراكز بالمنيا

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا ، إفتتاح مساجد بمراكز ومدن شمال وجنوب المحافظة ، خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مديرية الأوقاف بإستمرار متابعة المساجد والساحات ، وتكثيف حملات النظافة والتعقيم والإلتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، خلال الشهر الفضيل، وذلك لإستقبال المصلين وإقامة الصلوات وأداء التراويح ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد و تمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمساجد تيسيرا على المصلين ، حيث تم إفتتاح 12 مسجدا شملت مراكز( المنيا ، أبوقرقاص، العدوة، بني مزار، ديرمواس ) ، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة .

تم افتتاح ٥ مساجد بمركز ومدينة المنيا ، تضمنت ( مسجد المؤمن بتقسيم شادى بحى غرب مدينة المنيا ، المغفرة بالفواخر منشية الدهب بمجلس قروى صفط الخمار ، ومسجد الرحمة عزبة مجلى طوخ الخيل و الرحمن بطوه ، مسجد المهدى بيونس صميدة التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير )، و ٤ مساجد بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، تضمنت مسجد ( التوبة، التوحيد، عباد الرحمن، السرو الكبير )، ومسجدا بكل من مركز العدوة و بنى مزار و ديرمواس ، حيث تم افتتاح مسجد الرحمة القبلى بعزبة مؤنس التابعة لقرية زاوية برمشا بمركز العدوة ، و مسجد الزراعيين بمركز بنى مزار ، ومسجد السلام بنجع عمار بمركز ديرمواس .