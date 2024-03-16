حريق استوديو الأهرام.. 5 ساعات عصيبة وخسائر بالملايين

شهد استوديو الأهرام التابع بمحافظة الجيزة، الساعات الأولي من صباح اليوم، ولمدة5ساعات متواصلة حريق ضخم ، امتد الي 6عقارات ،وتم الاستعانة ب20سيارة إطفاء ، لمحاولة إطفاء النيران الممتدة إلى ٦ عقارات وتوالت النيابة التحقيق .

حريق استوديو الأهرام.. ٥ ساعات عصيبة لمحاولة إطفاء النيران التي التهمت الاخضر واليابس وخسائر بالملايين



وتواصل قوات الحماية المدنية في الجيزة، في أعمال التبريد بعد السيطرة على حريق استوديو الأهرام، الذي نشب قبل نحو 5 ساعات.

وفي سياق متصل عناصر من الحماية المدنية، قالت إن الحريق انتشر سريعًا بسبب مواد سريعة الاشتعال وأخشاب.

تبين أن الحريق امتد لـ6 عقارات مجاورة للحريق، وقررت أجهزة الأمن إخلائهم من السكان حرصًا على حياتهم، حيث طالت النيران أشجار النخيل وأحرقتها عن آخرها.



وفي مشهد آخر افترش عدد من سكان العقارات المنكوبة الشوارع الملاصقة لمكان الحريق، وطالعوا شققهم، وقد التهمتها النيران في حسرة.



أما عن معاينة مكان الحريق، فقد دلت على وجود أخشاب ومواد سريعة الاشتعال، اغلبها مصنوع من البلاستيك، والتي ساهمت في انتشار النيران.

وفصلت أجهزة الأمن، الكهرباء والغاز عن المنطقة المحيطة بالاستوديو حتى إخماد الحريق

إصابة 4 أشخاص في حريق ستديو الأهرام

كما تعرض 4 أشخاص للإصابة ، في حريق ستديو الأهرام، الذي حدث في الساعات الأولي من اليوم ، اثنان من قوات الحماية المدينة، واثنان من المدنين ،ومازلت القوات تتعامل مع النيران حتي الان بعد تمددها في العديد من الوحدات.

وأفادت مصادر طبية بموقع الحادث، حيث تتواجد سيارات الإسعاف بكثافة، أن الحريق لم ينتج عنه حالات وفيات حتى الآن، ولكن ان الإصابات الاربعة أصيبوا باختناقات جراء الأدخنة الشديدة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، كما تحسنت حالاتهم الصحية.

محافظ الجيزة والقيادات الأمنية في موقع الحريق



وفي الوقت نفسه ، توجه محافظ الجيزة والقيادات الامنية إلى مكان الحريق لمتابعه جهود جهاز الحماية المدنية للسيطرة علي حريق نشب باستديو الاهرام.

فيما سقط «ونش»، تابع لقوات الحماية المدنية، أثناء محاولة إخماد الحريق، بعدما وجه اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، الذي تواجد بمكان الحريق، بالاستعانة بسلالم هيدرولكية لإخماد النيران.



كما قررت قوات الحماية المدينة اخلاء المباني المجاورة لاستديو الأهرام بعد اشتعال النيران في مبني بشكل كامل.

وعززت قوات الحماية المدينة بالجيزة ب15 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشب في أستوديو الأهرام بشارع الهرم في الجيزة والتهمت النيران مجموعة من الاستوديوهات والشقق السكنية المحيطة بالمكان.

وأكدت التحريات الاولية ان الحريق انتقال إلى عدد من المباني الملاصقة لمبنى الاستديو، من بينها سينما رادبيس وأكاديمية الفنون فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 20سيارة إطفاء، فيما تهرول سيارات الإسعاف إلى المنطقة للسيطرة على الحريق.

وأشارت إلى أن النيران وصلت للدور السابع بالعمارة المقابلة للاستوديو، فيما جارٍ إعداد إحصائية أولية بالخسائر المادية والبشرية.