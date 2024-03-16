منتخب السويس يستأنف تدريباته استعداداً لعودة دوري القسم الثاني

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس، بقيادة سعد فاروق، يوم الاثنين القادم تدريباته استعدادا لإستئناف مباريات دوري القسم الثاني ب و ذلك بعد حصول الفريق علي راحه لمدة عشر ايام.

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و يسعي الجهاز الفني للفريق بقيادة سعد فاروق للاستعداد بقوه خلال فترة التوقف الحالية خاصة ان الفريق مقبل علي مواجهة حاسمة مع فريق العبور بملعب العبور في الجولة قبل الاخيرة لدوري القسم الثاني ب المجموعة الثالثة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق عدد من المباريات الوديه خلال فتره التوقف مع عدد من اندية دوري المحترفين و القسم الثاني.

ويتصدر منتخب السويس المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني ب برصيد 31 نقطة مقابل 28 نقطة للعبور صاحب المركز الثاني و في حالة فوز السويس علي العبور سيضمن التأهل رسميا لدوري المحترفين و في حالة التعادل فسيؤجل الحسم للجولة الاخيرة، اما العبور فلا بديل امامه سوي الفوز حتي يتصدر المجموعة.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالقسم الثاني :