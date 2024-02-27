لجنة المسابقات تغير ملعب مباراة منتخب السويس والعريش بالقسم الثاني

أعلنت لجنة المسابقات لدوري القسم الثاني "ب"، عن نقل مباراة مركز شباب العريش و نادي منتخب السويس و المقرر اقامتها الخميس القادم من ملعب العريش إلي ملعب نادي النصر بالقاهرة، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب" والمؤهلة لدوري المحترفين .

سبق وأن قدم فريق العريش قد تقدم بطلب نقل المباراة حيث ان معظم لاعبي الفريق من محافظتي الاسماعيليه و القاهرة.

وأقترب فريق العريش من الهبوط للقسم الثالث حيث انه يحتل المركز الاخير في المجموعة الثالثة برصيد صفر من النقاط ان خسر جميع مبارياته حتي الأن.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب العريش استعداداته لمواجهة منتخب السويس، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب" والمؤهلة لدوري المحترفين .

اما منتخب السويس فيسعي لتحقيق الانتصار الرابع علي التوالي و الاستمرار في صدارة المجموعة و التأهل لدوري المحترفين و المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

على جانب آخر، عقد معتز سليم المشرف العام لفريق منتخب السويس جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل الإبتعاد عن أقرب المنافسين في ظل المنافسة المحتدمة مع اكثر من فريق ، بالإضافة لتأكيده على أن هناك مكافآت خاصة حال الصعود للقمة .

و سيتأهل اوائل المجموعات الست مباشرة إلي دوري المحترفين، بعد ذلك تبدأ المنافسة علي التأهل للدوري الممتاز.

حيث يلتقي أول المجوعة الأولي مع أول المجموعة الثانية و أول الثالثة مع أول الرابعة و أول الخامسة مع أول السادسة

والثلاثة أندية الفائزة من هذه المواجهات ينضم لهم ثالث دوري المحترفين لتقام بينهم دورة رباعية يصعد الاول للدوري الممتاز .

جدول ترتيب دوري القسم الثاني "ب" المجموعة الثالثة :