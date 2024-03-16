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الخارجية: مصر ترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفسطينيين في غزة
السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إدخال 54 مصابًا فلسطينيًا عبر ميناء رفح لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية

ميناء رفح
ميناء رفح

دخل عبر ميناء رفح البري اليوم السبت  54 مصابا، و108 مرافقين فلسطينين قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات محافظات الجمهورية.

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عبور 41 جريحا فلسطينيا ميناء رفح البرى وإدخال 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

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ميناء رفح البري يستقبل 74 جريحًا ومرافقًا فلسطينيًا وإدخال 126 شاحنة لغزة

وقال مصدر مسئول بميناء رفح البري، في تصريحات صحفية، إنه تم أيضا، عبور 300 شخص من حملة الإقامات، و64 شخصا يحملون جوازات سفر مصرية، و24 آخرين يحملون جوازات سفر أجنبية. 

 

وأشار المصدر إلى أنه تم عبور 192 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى الجانب الفلسطيني، بينهم 32 شاحنة من ميناء رفح البري، و159 شاحنة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

 

أونروا: الأوضاع في غزة صعبة وهناك نقص كبير في المواد الغذائية

أكدت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة (أونروا) إيناس حمدان، صعوبة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل التحديات والعقبات أمام توزيع المساعدات واستمرار الحرب.

وقالت مسئولة (أونروا) - في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم /السبت/ - إن "هناك نقصا حادا في المستلزمات والمواد الغذائية الأساسية بين سكان القطاع حيث لا يدخل القطاع سوى 100 إلى 160 شاحنة في اليوم، في حين أن الاحتياج الفعلي 500 شاحنة يوميا وبشكل منتظم".

وأضافت أن "كل جهود المساعدات تسهم في تخفيف المعاناة في مناطق قطاع غزة خاصة في غزة والشمال، ولكن تظل طرق إنزال المساعدات برا عبر المعابر هي الأكثر سهولة وفعالية والأسرع، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من النازحين وأزمة حقيقية خاصة في الشمال".

وناشدت مسئولة (أونروا) بزيادة أعداد الشاحنات التي يتم استقبالها وتسهيل تدفقها إلى غزة والشمال، لافتة إلى أن الوكالة لديها الطواقم التي تمكنها كميات كبيرة من تلك الشاحنات وإيصالها لمراكز التوزيع والإيواء.

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