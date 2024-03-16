السبت 16 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الفنان أحمد سلامة يكشف تفاصيل دوره في "سر إلهي" ضمن السباق الرمضاني

الفنان أحمد سلامة
الفنان أحمد سلامة

كشف الفنان أحمد سلامة، السبب وراء اختيار أدواره المتميزة، مؤكدًا أن قراءته الجيدة للدور وحبه وشغفه به سر من أسرار التميز.

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مسلسل سر إلهي الحلقة 5| روجينا تهدد مي سليم وتعثر على ذهب هارون

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مسلسل سر إلهي

وقال، خلال لقاء ببرنامج "صباح جديد"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من داخل كواليس مسلسل "سر إلهي": "لو ملقتش الشخصية غنية وفيها شغل يمتعني على المستوى الشخصي، معملهاش".

شخصية عزيز الرفاعي

وعن شخصية "عزيز الرفاعي"، في مسلسل "سر إلهي"، تابع: "وأنا بقرأ الورق مبشوفش كلام ولكن بشوف شخصية بتتحرك قدامي وعشان كدة العمل كله لازم يتحب وأكون بقدم حاجة مختلفة عن اللي قدمته قبل كدة".

وواصل: "شخصية عزيز الرفاعي بيقدم نوعية مختلفة لدور الشر، هو شخص تهمه مصلحته من الدرجة الأولى، وهو ممكن يدوس على أي حاجة ولكن قدمنا الشر من خلالها بشكل مختلف".

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