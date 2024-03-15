مسلسل سر إلهي|روجينا تتألق وحفاوة من الجمهور بعد براعتها فى الحلقة الرابعة

تلقت النجمة روجينا، حفاوة كبيرة من قبل وراد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، عقب عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "سر إلهي"، خاصة بعدما شهدت الحلقة أداء تمثيلي عالي تحت رعاية المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي لديه قدرة رائعة في فن إدارة وتوجيه الممثل بشكل صحيح، وهذا ما ظهر جليا خلال مشهد دفن ابنها الصغيرة سلمى بالحلقة في مشهد يخلع القلوب.

مشهد دفن ابنة روجينا

وشهدت الحلقة صدمة كبيرة للمشاهدين بوفاة ابنة "نصرة" روجينا الوحيدة، وقيام مأمور السجن بإعطائها يوم خروج لحضور دفنها، وقدمت روجينا مشهدا رائعا خلع القلوب دون صراخ أو صوت عال، ولكنها انهارت بالدموع وعدم استطاعتها الوقف على قدميها في مشهد مؤثر تبدو فيه انفعالاتها واقعية تدمى القلوب.

رؤوف عبد العزيز استطاع من خلال هذا المشهد أن يضع بصمة إخراجية مختلف، جعل روجينا تبتعد تماما عن فكرة الصراخ والنواح، بل تعتمد على تعبيرات وجهها وصدمتها من هول الواقعة عليها وتوصل كل مشاعرها وأحاسيسها للمشاهدين من تعبيرات عينها ووجهها وحركات جسمها، نظرا لكون طبيعة شخصية نصرة، من نوعية البشر التي تحزن بشكل داخلي أكثر، هذا إلى جانب أنه قدم من خلال المشهد بصمة إخراجية متفردة من خلال الكادرات وتوظيف الموسيقى التصويرية بشكل يلائم الحدث الدامي، فضلا عن مشاهد الألم والحزن ومنظر المقابر الذي جاء معبرا عن سياق الأحداث بشكل متميز.

روجينا ومحمد ثروت

كما سيطرت حالة تعاطف كبيرة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد الظلم الكبير التي تعرضت نصرة الشخصية التي تقدمها روجينا على مدار الحلقات الثلاثة السابقة.

وشهدت الحلقة فسخ رحمة "نهى عابدين" خطوبتها، بعدما أصبح معها المال الوفير، وانتهت أحداث الحلقة الرابعة، بخروج نصرة "روجينا"، من السجن، وذهابها لقبر ابنتها سلمى، ووعدتها أنها سوف تأخذ حقها من كل من ظلمها، ليضعنا المخرج في حالة شغف حول ماذا تخطط نصرة خلال الحلقات المقبلة.

كما سيطرت حالة تعاطف كبيرة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد الظلم الكبير التي تعرضت نصرة الشخصية التي تقدمها روجينا على مدار الحلقات الثلاثة السابقة.



مواعيد عرض مسلسل سر إلهي

تعرض قناة CBC الليلة أولى حلقات مسلسل "سر إلهي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، ومن المقرر عرضه الساعة 12 صباحًا، ويعاد مرة في تمام الساعة السادسة مساءً، والساعة الحادية عشر مساءً.

روجينا

ويُعرض مسلسل سر إلهي خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، من خلال قناة CBC في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي

كما تبث حلقات مسلسل سر إلهي لـ روجينا، في الساعة 11:00 مساءً عبر قناة cbc Drama إضافة إلى عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

يُعرض مسلسل سر إلهي، على عدد من القنوات المصرية ومنها CBC وCBC دراما، بدايةً من الاثنين المقبل 11 مارس 2024، وهو أول أيام شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى بث حلقات مسلسل سر إلهي عبر منصة WATCH IT الرقمية.

روجينا

تفاصيل مسلسل سر إلهي



تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار اجتماعي شعبي مثير، حيث تروي الأحداث قصة نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا، التي تواجه نصرة تحديات الحياة بمفردها بعد خيانة أقرب الناس إليها، فتقرر الانتقام من من ظلمها، والمسلسل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة cbc، cbc drama، أبوظبي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

المسلسل بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.