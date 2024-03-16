لافيينا يستعد لعودة دوري المحترفين بخوض وديتين

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي لافيينا بقيادة أحمد صلاح، على خوض الفريق مباراتين وديتين، خلال الفترة المقبلة، استعداداً لعودة دورى القسم الثانى ' أ ' المحترفين عقب الانتهاء من فترة التوقف بسبب شهر رمضان المبارك .

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ويستأنف فريق لافيينا تدريباته اليوم السبت وذلك فى إطار التجهيزات للمباريات القادمة بدورى القسم الثانى ' أ ' المحترفين.

وكان لاعبي الفريق قد حصلوا على إجازة من أداء التدريبات بعد قرار احمد صلاح المدير الفنى للنادى عقب الفوز على فريق وادى دجلة بنتيجة 2/1.

ومن المقرر أن يخوض الفريق خلال فترة التوقف الحالى فى شهر رمضان المبارك مباراتين مع نادى البنك الاهلي يوم 21 مارس الموافق 11 رمضان ومع فريق الترسانة يوم 28 مارس الموافق 18 رمضان.

وذلك فى إطار استعدادات الفريق لاولى المواجهات بعد العودة من التوقف الحالى أمام السكة الحديد بالمباراة المقرر إقامتها بملعب الاسيوطى ضمن المحطات الأخيرة لدورى المحترفين.

ويحتل لافيينا المركز الثالث برصيد 37 نقطة بدورى القسم الثاني ' أ ' المحترفين.

ترتيب مجموعة الصعود للدوري الممتاز :

1- بتروجيت 54 نقطة

2- غزل المحلة 44 نقطة

3- لافيينا 43 نقطة

4- وادي دجلة 43 نقطة

5- حرس الحدود 43 نقطة

6- السكة الحديد 37 نقطة

7- طنطا 35 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

10- القناة 28 نقطة