المصري "2008" يفوز على لافيينا في بطولة الجمهورية

فاز فريق المصري تحت 15 عام ” الفئة العمرية "2008" بقيادة مدربه الكابتن عمرو الشموتي ، على مضيفه فريق لافيينا في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بملعب مجمع الأسيوطي ببني سويف ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها والتي انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف وحسمها المصري بركلات الترجيح من نقطة الجزاء وبنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة السادسة والأربعين مواصلًا تقدمه في جدول الترتيب.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة ووضح تأثر لاعبي الفريقين بالرياح الشديدة التي أثرت على سير اللعب ولم تفلح تغييرات كلا المديرين الفنيين في حسم اللقاء ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي تألق خلالها حارس المصري فادي وائل بنجاحه في التصدي لركلتي جزاء أهدت فريقه نقطتين غاليتين ارتفع معهما رصيده للنقطة السادسة والأربعين.

مثل المصري في المباراة : فادي وائل لحراسة المرمى ، سيف رفعت ، كريم الحناوي ، عمرو طارق ، يوسف حسام لخط الظهر ، أحمد راضي ، محمد الجرايحي ، نبيل العزب لخط الوسط ، محمد أشرف عبد اللاه ، محمد أسامة ، سيف الجبالي لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من عمر أبو الليل وتامر أبو المعاطي واشرف سيف.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا ، ك. هاني قطب مدربًا مساعدا ، ك. أيمن علي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد الشيخو إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.

