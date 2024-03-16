تعمير وإسكان بيقدم جوائز في شهر رمضان

يواصل برنامج تعمير وإسكان علي منصة الجمهورية أونلاين حلقات فى رمضان، ولكن بشكل جديد ومختلف حيث خرج البرنامج خارج الاستديو حاملا مسابقة رمضانية بجوائز مالية استهدفت المواطنين المكافحين في محاولة من البرنامج للتخفيف عنهم خلال الشهر الكريم.



تضمنت فقرات البرنامج الالتقاء بأحد المواطنين وسؤاله في أحد الجوانب الدينية البسيطة ليحصل الفائز صاحب الإجابة الصحيحة علي جائزة مالية مقدمة من البرنامج والشركات الراعية للمسابقة.

البرنامج إعداد وتقديم الكاتب الصحفي إسلام أبو العطا والإعلامية مي عبد العزيز.. ويتم بثه عبر مواقع السوشيال ميديا الخاصة بالجمهورية أونلاين.